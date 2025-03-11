...

Diperkirakan 146 Juta Orang akan Mudik Lebaran 2025, Begini Rekayasa Lalu Lintasnya

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 11 Maret 2025 17:07 WIB
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa jumlah pemudik pada Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah diperkirakan mencapai 146,48 juta orang. 23 persen di antaranya diproyeksikan akan menggunakan mobil pribadi.
 
"Untuk tahun ini kami perkirakan bahwa jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan di lebaran adalah sebanyak 146,48 juta orang terbanyak menggunakan mobil pribadi sebesar 23 persen," ujar Dudy usai rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat 2025 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).
 

(rns)

