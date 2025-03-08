Beginilah kondisi Jembatan Kemang Pratama, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, yang putus akibat longsor setelah banjir kiriman. Kerusakan jembatan mencapai panjang 9 meter dan lebar 6 meter, serta kedalaman 4,30 meter, karena tidak mampu menahan derasnya air dari hulu.

Selain itu, tumpukan sampah terlihat mendominasi di bawah jembatan. TNI Angkatan Darat berencana membangun jembatan Compac 200 untuk membantu mobilisasi masyarakat dan mencegah kemacetan panjang.

Komandan Korem 051 Bekasi, Brigjen Nugroho, mengungkapkan bahwa pengerjaan jembatan sementara ini akan dimulai hari ini dan ditargetkan selesai secepatnya dengan bantuan prajurit TNI menggunakan berbagai material.

Jembatan sementara ini nantinya hanya akan dilalui oleh kendaraan kecil, dan truk dilarang melintas. Jembatan Kemang Pratama menghubungkan Kecamatan Bekasi Selatan dengan Rawa Lumbu dan telah ada sejak tahun 1987. Kementerian PUPR juga telah membangun jembatan baru di sebelahnya untuk akses warga.

(fru)

