Di halaman parkir Mega Bekasi Hypermall pada Jumat, sejumlah mobil mulai dievakuasi karena banjir. Sementara beberapa pemilik memilih untuk mendorong mobil mereka bersama-sama, proses evakuasi dilakukan dengan towing. Setelah tiga hari banjir berhenti, kendaraan dengan ketinggian air sekitar 20 sentimeter dapat diangkut (7/3).

Pemilik mobil masih belum memutuskan apakah mereka akan memperbaiki kendaraan mereka atau menjualnya. Saat ini, ketinggian banjir di wilayah tersebut masih 20-50 sentimeter. Untuk memungkinkan aktivitas di pusat perbelanjaan kembali normal, diharapkan air segera surut.

(fru)

