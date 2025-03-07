Ketegangan memuncak di dapur MasterChef Indonesia! Kirana mendapat peringatan langsung dari Chef Renatta saat memasak tempe.

Dengan teknik yang kurang tepat, hidangan yang seharusnya crispy dan lezat justru bisa berubah menjadi nyemek! 😱 Apakah Kirana mampu mengolah tempe dengan sempurna, atau justru harus menghadapi komentar pedas dari para juri?

Kompetisi memasak terbesar yang pastinya sayang untuk kamu lewatkan! jadi siapa kontestan favoritmu pada season ini?

SAKSIKAN! MasterChef Indonesia Season 12 mulai Sabtu & Minggu pukul 15.45 WIB hanya di RCTI!

(rns)

