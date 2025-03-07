...

Chef Renatta Minta Kirana Hati-Hati Memasak Tempe | Galeri 3 Part 2 (2/8) | MASTERCHEF INDONESIA

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Jum'at 07 Maret 2025 16:30 WIB
A A A
Ketegangan memuncak di dapur MasterChef Indonesia! Kirana mendapat peringatan langsung dari Chef Renatta saat memasak tempe. 
 
Dengan teknik yang kurang tepat, hidangan yang seharusnya crispy dan lezat justru bisa berubah menjadi nyemek! 😱 Apakah Kirana mampu mengolah tempe dengan sempurna, atau justru harus menghadapi komentar pedas dari para juri?
 
Kompetisi memasak terbesar yang pastinya sayang untuk kamu lewatkan! jadi siapa kontestan favoritmu pada season ini?
 
SAKSIKAN! MasterChef Indonesia Season 12 mulai Sabtu & Minggu pukul 15.45 WIB hanya di RCTI!
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini