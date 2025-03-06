...

Dirut Pertamina Minta Maaf atas Dugaan Pelanggaran Tata Kelola Minyak Mentah | MORNING ZONE

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 06 Maret 2025 10:45 WIB
Morning Zone edisi Kamis, 6 Maret 2025 membahas soal kasus korupsi tata kelola minyak hingga Dirut Pertamina minta maaf. 
 
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan anak perusahaannya. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar hari ini di Kantor Pertamina, 3 Maret 2025. 
 
Simon menyampaikan perusahaannya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tata kelola impor minyak mentah dan produk hilir pada periode 2018–2023. 
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Feby Novalius 
 

(fru)

