Morning Zone edisi Kamis, 6 Maret 2025 membahas soal kasus korupsi tata kelola minyak hingga Dirut Pertamina minta maaf.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan anak perusahaannya. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar hari ini di Kantor Pertamina, 3 Maret 2025.

Simon menyampaikan perusahaannya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tata kelola impor minyak mentah dan produk hilir pada periode 2018–2023.

Host: Andry Susanto

Co Host: Feby Novalius

(fru)

