Morning Zone edisi Kamis, 6 Maret 2025 membahas banjir kiriman Bogor kepung Jabodetabek.

Hujan deras yang mengguyur sejak Senin malam hingga Selasa (4/3/2025) dini hari menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi terendam banjir. Adapun ketinggian air rata-rata, 20-150 cm itu merendam 7 kecamatan di wilayah tersebut.

Banjir terjadi disebabkan intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi selama berjam-jam pada Senin (3/3/2025) malam, dan luapan kali kiriman air dari wilayah Bogor dan sekitarnya.

Host: Andry Susanto

Co Host: Feby Novalius

(fru)

