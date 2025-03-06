...

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 06 Maret 2025 10:30 WIB
Morning Zone edisi Kamis, 6 Maret 2025 membahas banjir kiriman Bogor kepung Jabodetabek. 
 
Hujan deras yang mengguyur sejak Senin malam hingga Selasa (4/3/2025) dini hari menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi terendam banjir. Adapun ketinggian air rata-rata, 20-150 cm itu merendam 7 kecamatan di wilayah tersebut.
 
Banjir terjadi disebabkan intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi selama berjam-jam pada Senin (3/3/2025) malam, dan luapan kali kiriman air dari wilayah Bogor dan sekitarnya.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Feby Novalius 
 

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

