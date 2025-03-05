Kabar ini ternyata bermula dari pemberitaan media Vietnam, TheThao247, yang mendorong mantan pelatih Timnas Indonesia itu untuk melatih tim ASEAN All Stars menghadapi Manchester United.

Shin Tae Yong dinilai memiliki pengaruh besar dalam dunia sepak bola Asia Tenggara yang membuatnya layak melatih tim gabungan tersebut.

Klub sepak bola raksasa asal Inggris itu akan menyambangi Asia dalam Tur Musim Panas 2025. Sang Iblis Merah rencananya akan menyambangi Kuala Lumpur dan Hong Kong dalam tur tersebut.

Skuad ASEAN All Stars rencananya akan berisi para pemain bintang Asia Tenggara. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Selangor, Malaysia, pada 28 Mei 2025.

Host: Khafid Mardiyansyah

(fru)

