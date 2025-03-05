...

Shin Tae Yong Bakal Latih Tim ASEAN All Stars Melawan Manchester United | OKEZONE FLASH

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Rabu 05 Maret 2025 18:50 WIB
A A A
Kabar ini ternyata bermula dari pemberitaan media Vietnam, TheThao247, yang mendorong mantan pelatih Timnas Indonesia itu untuk melatih tim ASEAN All Stars menghadapi Manchester United. 
 
Shin Tae Yong dinilai memiliki pengaruh besar dalam dunia sepak bola Asia Tenggara yang membuatnya layak melatih tim gabungan tersebut. 
 
Klub sepak bola raksasa asal Inggris itu akan menyambangi Asia dalam Tur Musim Panas 2025. Sang Iblis Merah rencananya akan menyambangi Kuala Lumpur dan Hong Kong dalam tur tersebut.
 
Skuad ASEAN All Stars rencananya akan berisi para pemain bintang Asia Tenggara. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Selangor, Malaysia, pada 28 Mei 2025.
 
Host: Khafid Mardiyansyah
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini