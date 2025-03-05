Fenomena war takjil menjadi tren di media sosial saat bulan Ramadan tiba. Menariknya, kegiatan ini tak hanya dilakoni para umat Islam yang berpuasa. Namun juga warga non-muslim yang ingin meramaikan tren.

Dengan antusias, warga non-muslim ini ikut berbaur di keramaian dan merasakan euforia berburu hidangan khas Ramadan. Tren yang masih terpelihara tahun ini tersebut diapresiasi warganet.

Tak sedikit yang menilai, tren war takjil tersebut merupakan wujud nyata toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Host: Khafid Mardiyansyah

