Ramai Non-Muslim War Takjil di Bulan Ramadan | OKEZONE FLASH

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Rabu 05 Maret 2025 18:55 WIB
Fenomena war takjil menjadi tren di media sosial saat bulan Ramadan tiba. Menariknya, kegiatan ini tak hanya dilakoni para umat Islam yang berpuasa. Namun juga warga non-muslim yang ingin meramaikan tren. 
 
Dengan antusias, warga non-muslim ini ikut berbaur di keramaian dan merasakan euforia berburu hidangan khas Ramadan. Tren yang masih terpelihara tahun ini tersebut diapresiasi warganet.
 
Tak sedikit yang menilai, tren war takjil tersebut merupakan wujud nyata toleransi antarumat beragama di Indonesia.
 
Host: Khafid Mardiyansyah
 

