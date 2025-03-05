...

Masyarakat yang Tak Punya Gaji Bulanan Kini Bisa KPR Rumah | OKEZONE FLASH

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Rabu 05 Maret 2025 18:45 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, selama ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tak memiliki slip gaji bulanan kerap kesulitan mengakses pembiayaan perumahan. 
 
Dengan begitu, menurut Ara, rumah subsidi tak hanya bisa didapatkan TNI/Polri dan ASN saja. Karena kini, masyarakat yang tak punya penghasilan bulanan juga berpeluang mendapatkan pembiayaan perumahan dari perbankan.
 
Ara berharap, kemudahan terhadap akses pembiayaan perumahan bisa membantu masyarakat yang bekerja di sektor informal. Sayang, Ara belum merinci skema yang akan diberikan kepada para pekerja sektor informal tersebut.
 
Pasalnya, sistem perbankan masih mengharuskan pelanggan untuk menginput slip gaji sebelum mengambil KPR perumahan.
 
Host: Khafid Mardiyansyah
 
 

