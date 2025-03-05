Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo meminta penanganan banjir segera dilakukan di daerah-daerah terdampak. BPBD DKI Jakarta melaporkan, ada 114 RT dan dua ruas jalan yang tergenang air hingga 4 Maret 2025.

Firdaus Oiwobo somasi pengusaha mobil mewah Rudy Salim. Somasi itu dilayangkan Firdaus imbas aksi Hotman Paris Hutapea yang mengejek honornya saat tampil sebagai bintang tamu podcast di YouTube Rudy Salim.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruar Sirait mengatakan, selama ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tak memiliki slip gaji bulanan kerap kesulitan mengakses pembiayaan perumahan. Dengan begitu, rumah subsidi tak hanya bisa didapatkan TNI/Polri dan ASN saja.

Shin Tae Yong bakal latih Tim ASEAN All Stars melawan Manchester United. Kabar ini ternyata bermula dari pemberitaan media Vietnam, TheThao247, yang mendorong mantan pelatih Timnas Indonesia itu untuk melatih tim ASEAN All Stars menghadapi Manchester United.

Fenomena war takjil menjadi tren di media sosial saat bulan Ramadan tiba. Menariknya, kegiatan ini tak hanya dilakoni para umat Islam yang berpuasa. Namun juga warga non-muslim yang ingin meramaikan tren.

