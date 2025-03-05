Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo meminta penanganan banjir segera dilakukan di daerah-daerah terdampak.

Akibat curah hujan tinggi, banjir melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, sejak 3 Maret 2025. BPBD DKI Jakarta melaporkan, ada 114 RT dan dua ruas jalan yang tergenang air hingga 4 Maret 2025.

Adapun ketinggian banjir cukup beragam, dari 200 hingga 260 sentimeter. Sementara itu, ada 18 desa di Bekasi yang terdampak banjir. Meluapnya Kali Pesanggrahan membuat genangan air setinggi 150-200 sentimeter di Depok.

Host: Khafid Mardiyansyah

Baca artikel: Prabowo Minta BNPB Segera Tangani Banjir

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News