Upaya BPBD DKI Jakarta dalam Penanganan Banjir di Jabodetabek| MORNING ZONE

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Rabu 05 Maret 2025 10:45 WIB
Morning Zone edisi Rabu, 5 Maret 2025 bersama Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan membahas penanganan banjir kiriman yang tengah menerjang DKI Jakarta dan sekitarnya. 
 
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan pihaknya telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi banjir di setiap wilayah Jakarta.
 
Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan serta memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. 
 
