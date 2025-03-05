...

Detik-Detik Mega Bekasi Hypermall Dihantam Banjir, Pengunjung Histeris Selamatkan Diri | MORNING ZONE

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Rabu 05 Maret 2025 10:30 WIB
Morning Zone edisi Rabu, 5 Maret 2025 membahas banjir melanda sejumlah kawasan di Jabodetabek hingga merangsek masuk ke mal di Bekasi.
 
Banjir besar yang melanda sejumlah kawasan di Jabodetabek tidak hanya menerjang rumah-rumah warga. Mega Bekasi Hypermall pun tak luput dari terjangan banjir akibat hujan deras.
 
Berdasarkan video yang beredar, Selasa (4/3/2025), terlihat air mengepung lantai bawah mal tersebut, yang membuat para pedagang hingga pengunjung berlarian panik.
 
Tampak mereka menaiki tangga berjalan untuk mencapai lantai yang lebih tinggi saat melihat air mulai memasuki kawasan mal. Tidak hanya itu, para pengunjung juga berteriak histeris ketakutan menuju eskalator.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Khafid Mardiyansyah 
 
 

(fru)

