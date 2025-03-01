Ahmad Dhani kembali mengkritik mantan vokalis Dewa 19, Once Mekel di tengah perdebatan mengenai royalti lagu yang melibatkan Ari Bias dan Agnez Mo.

Dhani menyatakan bahwa Once adalah satu-satunya anggota Vibrasi Suara Indonesia (VISI) yang mendukung Agnez Mo, sedangkan musisi lainnya, seperti Armand Maulana, Ariel NOAH, dan Bunga Citra Lestari (BCL), tidak memberikan dukungan tersebut.

