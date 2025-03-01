...

Banjir Luapan Sungai Cibeet Rendam Karawang, Warga Mengungsi

Feri Usmawan, Jurnalis · Sabtu 01 Maret 2025 15:58 WIB
A A A
Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter rendam ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (28/2/2025) sore, sehari sebelum Ramadhan. Bencana ini disebabkan oleh luapan Sungai Cibeet setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu sejak Kamis sore.
 
Sebanyak 711 jiwa dari 237 kepala keluarga di empat RT terdampak. Tim SAR BPBD Karawang telah mengevakuasi sejumlah warga ke tempat yang lebih aman, namun sebagian lainnya memilih bertahan di rumah. 
 
Warga merasa kesulitan mempersiapkan sahur karena belum ada bantuan makanan yang datang. Menurut Satgas BPBD Karawang, Kaming, banjir ini juga diperparah oleh tingginya curah hujan dan meluapnya Sungai Citarum.
 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini