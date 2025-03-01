Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter rendam ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (28/2/2025) sore, sehari sebelum Ramadhan. Bencana ini disebabkan oleh luapan Sungai Cibeet setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu sejak Kamis sore.

Sebanyak 711 jiwa dari 237 kepala keluarga di empat RT terdampak. Tim SAR BPBD Karawang telah mengevakuasi sejumlah warga ke tempat yang lebih aman, namun sebagian lainnya memilih bertahan di rumah.

Warga merasa kesulitan mempersiapkan sahur karena belum ada bantuan makanan yang datang. Menurut Satgas BPBD Karawang, Kaming, banjir ini juga diperparah oleh tingginya curah hujan dan meluapnya Sungai Citarum.

(fru)

