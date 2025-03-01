Dalam kunjungan kerja ke Kota Palembang, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menemukan kesalahan dalam pemaparan data anggaran yang disampaikan oleh staf Kemensos. Saat menyampaikan program di Sentra Budi Perkasa, terjadi kekeliruan dalam penjumlahan angka, yang langsung disadari olehnya.

Di hadapan para penerima manfaat, ia menegur stafnya, membuat suasana mendadak hening dan para hadirin terkejut, Kamis (27/2). Untuk mencairkan ketegangan, Syaifullah Yusuf meminta stafnya menyanyikan lagu "Laskar Pelangi" sebelum melanjutkan pemaparan setelah data diperbaiki.

Kepada media, ia menegaskan bahwa kesalahan tersebut murni akibat kekeliruan penulisan angka yang seharusnya miliar tetapi tertulis triliun. Meski begitu, ia memastikan program bantuan sosial untuk Sumatera Selatan tetap berjalan sesuai rencana dengan anggaran sekitar Rp2 triliun rupiah.

(fru)

