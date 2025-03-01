Ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah meninggalkan Akademi Militer (Akmil) Magelang setelah mengikuti kegiatan retret yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepemimpinan dan mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi menyebut bahwa retret ini memberikan banyak wawasan dan menjadi bekal penting untuk memimpin daerah masing-masing.

Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan strategis, seperti menjaga kekayaan alam, menggali potensi daerah, dan menarik investor untuk mendukung pembangunan yang merata dan swasembada pangan.

