Pemerintah resmi menetapkan awal puasa Ramadhan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025. Sementara itu, negara-negara tetangga yang tergabung dalam Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) akan memulai puasa pada Minggu, 2 Maret 2025.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan hasil pemantauan hilal di masing-masing negara.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News