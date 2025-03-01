...

Awal Puasa Indonesia Beda dengan Brunei dan Singapura, Begini Penjelasan Menag

Feri Usmawan, Jurnalis · Sabtu 01 Maret 2025 11:38 WIB
Pemerintah resmi menetapkan awal puasa Ramadhan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025. Sementara itu, negara-negara tetangga yang tergabung dalam Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) akan memulai puasa pada Minggu, 2 Maret 2025.
 
Menteri Agama, Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan hasil pemantauan hilal di masing-masing negara.
 

