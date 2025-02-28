...

Potensi Perbedaan Awal Puasa, Menag: Harapannya Serentak

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Jum'at 28 Februari 2025 16:20 WIB
Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar berharap penetapan 1 Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 antara pemerintah pusat dengan Muhammadiyah akan sama. 
 
Diketahui, Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan pada Sabtu 1 Maret dan Idul Fitri pada Senin 31 Maret.
 
Namun, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) tetap melakukan sidang Isbat penentuan awal Ramadhan 1446 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta pada Jumat (28/2/2025) sore ini.
 
