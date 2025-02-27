Persib Bandung secara resmi mengajukan permohonan pencabutan sanksi terhadap Beckham Putra. Sanksi tersebut berupa larangan bermain dalam tiga pertandingan sebagai akibat dari selebrasi yang dinilai bersifat provokatif saat pertandingan melawan Persija di Stadion Patriot pada 16 Februari lalu.

Direktur Olahraga PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Adhitia Hermawan, menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan permintaan pencabutan sanksi tersebut. Persib berpendapat bahwa selebrasi yang dilakukan oleh Beckham Putra tidak mengandung unsur provokasi.

(fru)

