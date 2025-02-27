Polri menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pelaksanaan kegiatan baksos Polri Presisi ini dilaksanakan bersinergi dengan elemen mahasiswa.

Pemberian bantuan sosial itu digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas langsung pendistribusian bansos di tingkat Mabes Polri.

Pendistribusian itu ditandai dengan mengibarkan bendera oleh Kapolri dan Panglima TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh 55 masyarakat dengan 161.411 paket bantuan yang disalurkan.

Baca juga artikel: Sambut Bulan Ramadhan, Polri Gelar Baksos Presisi Bareng Mahasiswa dan OKP

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News