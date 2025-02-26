Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap sebanyak 103 kasus kejahatan jalanan periode bulan Januari hingga Februari tahun 2025.
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menerangkan, dalam kasus ini sebanyak 220 pelaku ditangkap, yang terdiri dari pria, wanita hingga pelaku anak di bawah umur.
Dalam kasus ini, pihaknya menyita sejumlah barang bukti berupa mobil, motor, senjata api dan senjata tajam lainnya.
Di sisi lain, menjelang bulan Suci Ramadan, pihaknya berkomitmen untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.
Reporter : Riyan Rizki Roshali
(rns)
