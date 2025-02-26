...

Polda Metro Jaya Ungkap 103 Kasus Kejahatan Jalanan Periode Januari-Februari 2025, Tangkap 220 Pelaku

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Rabu 26 Februari 2025 20:00 WIB
Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap sebanyak 103 kasus kejahatan jalanan periode bulan Januari hingga Februari tahun 2025.
 
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menerangkan, dalam kasus ini sebanyak 220 pelaku ditangkap, yang terdiri dari pria, wanita hingga pelaku anak di bawah umur.
 
Dalam kasus ini, pihaknya menyita sejumlah barang bukti berupa mobil, motor, senjata api dan senjata tajam lainnya.
 
Di sisi lain, menjelang bulan Suci Ramadan, pihaknya berkomitmen untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.
 
