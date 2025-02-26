Hotman Paris harus menjalani perawatan medis di Singapura usai mengalami infeksi serius akibat gigitan berang-berang. Pengacara kondang itu mengungkapkan kondisinya memburuk karena jadwalnya yang padat dan membuat lukanya tak kunjung sembuh.

Hotman juga menjelaskan sejak digigit tetap menjalani berbagai aktivitas tanpa banyak beristirahat. Hal ini membuat luka semakin memburuk hingga akhirnya ia memutuskan untuk berobat ke luar negeri. Di Singapura, Hotman mendapatkan perawatan intensif untuk memastikan infeksi tidak semakin menyebar.

(rns)

