Pramono-Rano Genjot Transportasi Umum Jakarta, 15 Golongan Bakal Digratiskan

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 25 Februari 2025 22:31 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengonfirmasi bahwa pemerintah provinsi tengah menyusun program kerja 100 hari bersama Gubernur Pramono Anung dalam rangka mempercepat pembangunan Kota Jakarta. Salah satu kebijakan yang direncanakan dalam program tersebut adalah penyediaan layanan transportasi publik secara gratis.
 
Menurut Rano Karno, kebijakan terkait penggratisan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat saat ini masih dalam tahap perumusan peraturan yang diperlukan untuk implementasinya.
 

