Anggun C Sasmi Tak Terima Disebut sebagai Zionis | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Senin 24 Februari 2025 18:50 WIB
Tuduhan pendukung zionisme dialamatkan netizen kepada Anggun berdasarkan dua unggahannya di X, pada 2015 dan 2016. Kala itu, dia mengunggah live Tweet tentang Eurovision Song Contest.// 
 
Anggun mengomentari lagu dan penyanyi dari banyak negara, termasuk Israel, dalam ajang tersebut. Namun dia menegaskan, hal itu tidak membuatnya menjadi pendukung politik Israel.// 
 
Atas tuduhan tersebut, Anggun C Sasmi akan melaporkan netizen pengunggah tuduhan tersebut ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE.// 
 
Host: Ramdani Bur
 

