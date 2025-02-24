Tuduhan pendukung zionisme dialamatkan netizen kepada Anggun berdasarkan dua unggahannya di X, pada 2015 dan 2016. Kala itu, dia mengunggah live Tweet tentang Eurovision Song Contest.//

Anggun mengomentari lagu dan penyanyi dari banyak negara, termasuk Israel, dalam ajang tersebut. Namun dia menegaskan, hal itu tidak membuatnya menjadi pendukung politik Israel.//

Atas tuduhan tersebut, Anggun C Sasmi akan melaporkan netizen pengunggah tuduhan tersebut ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE.//

Host: Ramdani Bur

