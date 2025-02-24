Presiden Prabowo resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lokasi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Prabowo didampingi Presiden ke-6 dan ke-7 RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. SBY dan Jokowi tampak mendampingi Prabowo menekan sirene peluncuran Danantara. Selain SBY dan Jokowi, Prabowo juga didampingi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming.

Video Editor: Muarif Ramadhan

(fru)

