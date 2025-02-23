Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengapresiasi pengerjaan revitalisasi Stadion Maguwoharjo di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (22/2/2025) yang sudah sesuai dengan standar PSSI hingga FIFA.

“Bagus, sudah sesuai standar PSSI dan FIFA. Yang penting, ada jalur keluar-masuk untuk ambulans dan pemadam kebakaran. Untuk pengelolaan stadion nanti, harus ada kerja sama dengan klub,” kata Dody.

Doddy juga menyampaikan, pihaknya berharap Stadion Maguwoharjo dapat segera diresmikan setelah lebaran bersama dengan 21 stadion lain se-Indonesia.

