Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi rebutan kader saat menghadiri HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).
Momen unik pun terekam kamera, saat paspampres melakukan upaya pengamanan terhadap Prabowo yang diserbu para kader yang ingin bersalaman.
Melihat tindakan Paspampres tersebut, Prabowo lantas meminta pengawalnya untuk berhenti menghalang-halangi kader yang ingin bersalaman.
(rns)
