Prabowo Sebut Dirinya Sudah Ditakdirkan Jadi Presiden Indonesia ke-8

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 16 Februari 2025 14:32 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kini menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. 
 
Prabowo mengaku bahwa angka delapan memiliki hubungan spesial dengannya. 
 
"Waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya nggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08. Saya menjadi Presiden ke-8," kata Prabowo di HUT Gerindra, Sentul International Convention Centre, Bogor, Sabtu (15/2/2025).
 

