Riuh! Prabowo Goda Cak Imin: Terima Kasih Sudah Kembali ke Jalan yang Benar

Febry Rachadi, Jurnalis · Minggu 16 Februari 2025 14:29 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berterima kasih kepada ketua umum partai yang hadir di HUT ke-17 partainya. Tak terkecuali kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar karena telah bergabung di pemerintahannya. 
 
"Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, saudara Abdul Muhaimin Iskandar, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar," ujar Prabowo yang disambut sorak sorai para kader yang hadir. 
 

(rns)

