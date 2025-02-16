MAKASSAR - Penumpang Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Jumat malam. Mereka merasa kecewa setelah penerbangan mereka tertunda selama 9 jam tanpa kompensasi dari pihak maskapai.

Penerbangan SJ581 yang dijadwalkan berangkat pukul 22:40 WITA dibatalkan karena kendala teknis, dan penumpang baru diberangkatkan pada Sabtu (15/2) pagi pukul 07:45 WITA. Beberapa penumpang memilih refund atau pindah penerbangan, namun sebagian besar tetap merasa kecewa.

Menurut Taufan Yudhistira, Stakeholder Relation Manager Bandara Sultan Hasanuddin, keterlambatan ini disebabkan oleh kendala teknis. Namun, para penumpang menyesalkan sikap maskapai yang tidak memberikan fasilitas penginapan atau kompensasi selama penundaan.

Hingga kini, pihak Sriwijaya Air belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini.

(rns)

