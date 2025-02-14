...

Sherina Munaf Resmi Cerai dari Baskara Mahendra | OKEZONE FLASH

Djanti Virantika, Jurnalis · Jum'at 14 Februari 2025 19:00 WIB
Sidang cerai Sherina Munaf dan Baskara Mahendra yang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 13 Februari 2025, berujung putusan cerai untuk keduanya.
 
Putusan tersebut diambil hakim setelah Baskara mangkir dari persidangan dua kali berturut-turut. Sesuai hukum yang berlaku, hakim bisa langsung mengambil putusan cerai.
 
Namun jika menolak putusan tersebut, maka Baskara Mahendra punya waktu 14 hari untuk melakukan banding.
 
Host: Djanti Virantika
 

(rns)

