POS IND Bandar Lampung Sukses Salurkan Bantuan Sembako dan PKH Tahap 3 dan 4

Wahyu Triyogo, Jurnalis · Jum'at 14 Februari 2025 20:17 WIB
PT Pos Indonesia (POS IND) Bandar Lampung telah menyalurkan bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 3 dan 4 secara door to door hingga Desember 2024. Nominal bantuan PKH yang disalurkan beragam tergantung struktur keluarga, sementara untuk bantuan sembako mulai dari Rp600 ribu sampai dengan Rp1,2 juta.
 
Ratih Mulyani, salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa beruntung mendapatkan bantuan PKH  yang ia gunakan sebagai modal usaha, biaya sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari.
 
Ia berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming, Kementerian Sosial, dan Pos Indonesia yang telah memberikan bantuan bermanfaat ini. Ia berharap, ke depannya program ini tetap berlanjut untuk masyarakat yang membutuhkan.

