Morning Zone edisi Rabu, 12 Februari 2025 bersama Dekan FEB Universitas Sebelas Maret/Pengamat Ekonomi, Prof Bhimo Rizky Samudro, PhD membahas soal dampak efisiensi anggaran dalam pertumbuhan ekonomi.

Prof Bhimo Rizky Samudro meminta agar efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tidak menghambat kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang tidak tepat sasaran dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak pada kondisi perekonomian secara luas.

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek prioritas. Pemerintah harus lebih selektif dalam menekan pengeluaran tanpa mempengaruhi kesejahteraan rakyat, seperti mengurangi fasilitas mewah bagi pejabat atau memangkas perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak.

Host: Andry Susanto

Co Host: Dani Jumadil Akhir

Baca artikel: Begini Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah ke Pasar Modal

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News