Pengamat Ekonomi: Pemerintah Perlu Punya Mitigasi Efek Efisiensi Anggaran | MORNING OKEZONE

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Rabu 12 Februari 2025 10:50 WIB
Morning Zone edisi Rabu, 12 Februari 2025 bersama Dekan FEB Universitas Sebelas Maret/Pengamat Ekonomi, Prof Bhimo Rizky Samudro, PhD membahas soal dampak efisiensi anggaran dalam pertumbuhan ekonomi. 
 
Prof Bhimo Rizky Samudro meminta agar efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tidak menghambat kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang tidak tepat sasaran dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta berdampak pada kondisi perekonomian secara luas.
 
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek prioritas. Pemerintah harus lebih selektif dalam menekan pengeluaran tanpa mempengaruhi kesejahteraan rakyat, seperti mengurangi fasilitas mewah bagi pejabat atau memangkas perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Dani Jumadil Akhir 
 

