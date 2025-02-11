...

Pamit dari KV Mechelen, Sandy Walsh Resmi Gabung Klub Jepang | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Selasa 11 Februari 2025 19:09 WIB
A A A
Sandy Walsh harus berpisah dengan fans KV Mechelen yang dibelanya selama 4,5 tahun terakhir. Sejak 9 Februari 2025, dia resmi bergabung dengan klub Jepang, Yokohama F. Marinos.
 
Bersama klub liga Belgia itu, Sandy membukukan sembilan gol dan 15 assist dari 133 penampilan. Menandai rampungnya tugas bersama KV Mechelen, Sandy unggah pesan perpisahan untuk fans lewat akun Instagram pribadinya.
 
Sandy Walsh memutuskan berlabuh ke Yokohama F. Marinos untuk mewujudkan impiannya bermain di kompetisi sepak bola Asia. Dengan begitu, dia diharapkan bisa memiliki menit bermain yang cukup di klub barunya agar bisa dipanggil Patrick Kluivert.
 
Host: Ramdani Bur
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

Timur Kapadze Bakal Terbang ke Indonesia, Begini Kode Keras Sumardji

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

10 Minutes: Benarkah Kasus Ijazah Jokowi untuk Lengserkan Gibran?

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini