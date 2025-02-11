Sandy Walsh harus berpisah dengan fans KV Mechelen yang dibelanya selama 4,5 tahun terakhir. Sejak 9 Februari 2025, dia resmi bergabung dengan klub Jepang, Yokohama F. Marinos.

Bersama klub liga Belgia itu, Sandy membukukan sembilan gol dan 15 assist dari 133 penampilan. Menandai rampungnya tugas bersama KV Mechelen, Sandy unggah pesan perpisahan untuk fans lewat akun Instagram pribadinya.

Sandy Walsh memutuskan berlabuh ke Yokohama F. Marinos untuk mewujudkan impiannya bermain di kompetisi sepak bola Asia. Dengan begitu, dia diharapkan bisa memiliki menit bermain yang cukup di klub barunya agar bisa dipanggil Patrick Kluivert.

Host: Ramdani Bur

