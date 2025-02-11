Morning Zone edisi Selasa, 11 Februari 2025 bersama Pengamat Sepak Bola, Abdul Haris membahas soal persiapan Indra Sjafri dan kondisi pemain Indonesia U-20 jelang Piala Asia U-20 2025.

Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri memiliki pesan penting untuk anak buahnya jelang Piala Asia U-20 2025. Indra tepatnya meminta kepada para pemain untuk tidak gentar menghadapi lawan-lawan di turnamen tersebut, karena tidak ada namanya tim terkuat atau terlemah.

Apalagi Indra Sjafri sadar Timnas Indonesia U-20 disebut-sebut berada di grup neraka. Tepatnya Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- tergabung dalam Grup C bersama Uzbekistan U-20, Yaman U-20, dan Iran U-20.

Host: Andry Susanto

Co Host: Ramdani Bur

(fru)

