Pesan Indra Sjafri untuk Timnas Indonesia Jelang Piala Asia U-20 2025 | MORNING OKEZONE

Ramdani Bur, Jurnalis · Selasa 11 Februari 2025 10:15 WIB
Morning Zone edisi Selasa, 11 Februari 2025 bersama Pengamat Sepak Bola, Abdul Haris membahas soal persiapan Indra Sjafri dan kondisi pemain Indonesia U-20 jelang Piala Asia U-20 2025. 
 
Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri memiliki pesan penting untuk anak buahnya jelang Piala Asia U-20 2025. Indra tepatnya meminta kepada para pemain untuk tidak gentar menghadapi lawan-lawan di turnamen tersebut, karena tidak ada namanya tim terkuat atau terlemah.
 
Apalagi Indra Sjafri sadar Timnas Indonesia U-20 disebut-sebut berada di grup neraka. Tepatnya Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- tergabung dalam Grup C bersama Uzbekistan U-20, Yaman U-20, dan Iran U-20.
 
Host: Andry Susanto 
Co Host: Ramdani Bur 
 
 

