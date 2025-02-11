Kejaksaan Agung menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM di Setiabudi, Jakarta Selatan, pada 10 Februari 2025.

Penggeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, perioe 2018-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penggeledahan dilakukan di tiga titik: ruang Direktur Pembinaan Usaha Hulu, ruang Direktur Pembinaan Usaha Hilir, dan ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Dari tiga ruangan itu, penyidik mengamankan lima dus dokumen, 15 unit ponsel, satu unit laptop, dan empat soft file. Harli menjelaskan, pihaknya akan meminta persetujuan dari pengadilan negeri untuk menyita semua temuan tersebut.

Host: Ramdani Bur

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News