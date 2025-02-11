Okezone Flash malam ini (11/2/2025) akan membahas tentang Sandy Walsh yang resmi meninggalkan KV Mechelen dan bergabung dengan klub Jepang, Yokohama F. Marinos.

Kejagung geledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM atas dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah.

Host: Ramdani Bur

