Sandy Walsh Gabung Klub Jepang, Kejagung Geledah Kantor Kementerian ESDM | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Selasa 11 Februari 2025 18:29 WIB
Okezone Flash malam ini (11/2/2025) akan membahas tentang Sandy Walsh yang resmi meninggalkan KV Mechelen dan bergabung dengan klub Jepang, Yokohama F. Marinos.
 
Kejagung geledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM atas dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah.
 
Simak Okezone Flash selengkapnya di Okezone.com Lengkap Cepat Beritanya.
 
Host: Ramdani Bur
 

(rns)

