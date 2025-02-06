...

Penyerang Al Nassr Jhon Duran Dilarang Tinggal di Arab Saudi | OKEZONE FLASH

Kemas Irawan, Jurnalis · Kamis 06 Februari 2025 19:00 WIB
A A A
Penyerang Al Nassr John Duran dilarang tinggal di Arab Saudi karena dianggap kumpul kebo. Atlet berpaspor Kolombia itu tak diizinkan menyewa atau membeli properti apapun di Arab Saudi, setelah membawa sang kekasih dari Inggris.
 
Sesuai aturan yang berlaku di Arab Saudi, pasangan yang belum menikah, tidak diizinkan tinggal satu atap. Tentu, John Duran tak kehabisan akal.
 
Agar tetap bisa rutin berlatih bersama klubnya, penyerang 21 tahun itu memilih tinggal di Bahrain. Setiap hari, dia harus menempuh perjalanan sejauh 965 kilometer menggunakan helikopter.
 
Keputusan itu tentu merugikan Jhon Duran. Selain bisa menggerus fisiknya, dia juga harus merogoh kocek cukup dalam untuk menyewa helikopter dari Bahrain ke Arab Saudi.
 
 
Host: Kemas Irawan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini