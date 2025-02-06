Penyerang Al Nassr John Duran dilarang tinggal di Arab Saudi karena dianggap kumpul kebo. Atlet berpaspor Kolombia itu tak diizinkan menyewa atau membeli properti apapun di Arab Saudi, setelah membawa sang kekasih dari Inggris.

Sesuai aturan yang berlaku di Arab Saudi, pasangan yang belum menikah, tidak diizinkan tinggal satu atap. Tentu, John Duran tak kehabisan akal.

Agar tetap bisa rutin berlatih bersama klubnya, penyerang 21 tahun itu memilih tinggal di Bahrain. Setiap hari, dia harus menempuh perjalanan sejauh 965 kilometer menggunakan helikopter.

Keputusan itu tentu merugikan Jhon Duran. Selain bisa menggerus fisiknya, dia juga harus merogoh kocek cukup dalam untuk menyewa helikopter dari Bahrain ke Arab Saudi.

