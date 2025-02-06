...

Kemas Irawan, Jurnalis · Kamis 06 Februari 2025 18:40 WIB
Rapper Kanye West harus membayar mahal aksinya membiarkan sang istri, tampil nyaris tanpa busana di karpet merah Grammy Awards, pada 2 Februari silam.
 
Daily Mail melaporkan, sang rapper kehilangan kontrak senilai USD20 juta atau setara Rp326 miliar untuk menggelar dua konser dome di Jepang, pada Mei mendatang.
 
Investor dinilai ogah mengambil risiko setelah melihat reaksi publik Jepang yang menilai, penampilan vulgar Bianca Censori sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan.
 
Namun Kanye West tampaknya tak terlalu peduli dengan pembatalan kontrak tersebut. Keduanya justru terlihat bersenang-senang di after party Grammy.
 
 
