Hot Issue Okezone malam ini (6/2/2025) membahas tentang revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan bagi DPR untuk melakukan evaluasi kinerja pejabat negara.

Jika tidak sesuai dengan fit and proper test, maka DPR bisa merekomendasikan pencopotan pejabat tersebut.

Host: Kemas Irawan

