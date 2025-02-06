...

DPR Punya Wewenang Baru, Evaluasi & Copot Pejabat Negara | HOT ISSUE

Kemas Irawan, Jurnalis · Kamis 06 Februari 2025 19:00 WIB
Hot Issue Okezone malam ini (6/2/2025) membahas tentang revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan bagi DPR untuk melakukan evaluasi kinerja pejabat negara.
 
Jika tidak sesuai dengan fit and proper test, maka DPR bisa merekomendasikan pencopotan pejabat tersebut. Tonton Hot Issue selengkapnya dan baca terus Okezone.com, Lengkap Cepat Beritanya.*
 
Host: Kemas Irawan
 

