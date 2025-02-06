Dwi Citra Weni karyawan PT Timah yang menghina tenaga honorer pengguna BPJS Kesehatan, resmi dipecat. Keputusan itu diambil usai unggahannya viral di media sosial.

Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk, Anggi Siahaan mengatakan, pemecatan dilakukan setelah perusahaan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap oknum karyawan.

Pemecatan merupakan sikap tegas dan komitmen perusahaan dalam menegakkan aturan. PT Timah juga mengimbau karyawan agar tidak mengaitkan aktivitas media sosial personal dengan perusahaan.

Sebelum diberhentikan, Dwi Citra Weni yang merupakan pemilik akun TikTok Wenny Myzon merupakan Senior Analyst Lingkungan Hidup PT Timah Tbk.

