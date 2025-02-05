...

Arkhan Kaka dan 4 Pemain Lainnya Gagal Masuk Timnas Indonesia U-20 | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Rabu 05 Februari 2025 19:36 WIB
A A A
Indra Sjafri resmi mengumumkan nama 23 pemain yang bakal turun dalam Piala Asia U-20 2025 di China, pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang.
 
Lima pemain dicoret Indra dari skuad asuhannya. Mereka adalah Arkhan Kaka, Meshaal Hamzah, Riski Afrisal, Tirie Adriano Manuari, dan Gala Pagamo.
 
Pencoretan Arkhan cukup menarik mengingat dia sempat masuk Timnas senior di Piala AFF 2024. Kegagalan penyerang 17 tahun itu disebabkan minim tampil di U-20 Challenge Series 2025.
 
Arkhan tercatat hanya satu kali tampil, saat Timnas Indonesia U-20 melawan Suriah. Padahal, Indra Sjafri memilih skuad andalannya berdasarkan performa mereka dalam ajang tersebut.
 
Liputan: Ramdani Bur
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini