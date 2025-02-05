Indra Sjafri resmi mengumumkan nama 23 pemain yang bakal turun dalam Piala Asia U-20 2025 di China, pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang.

Lima pemain dicoret Indra dari skuad asuhannya. Mereka adalah Arkhan Kaka, Meshaal Hamzah, Riski Afrisal, Tirie Adriano Manuari, dan Gala Pagamo.

Pencoretan Arkhan cukup menarik mengingat dia sempat masuk Timnas senior di Piala AFF 2024. Kegagalan penyerang 17 tahun itu disebabkan minim tampil di U-20 Challenge Series 2025.

Arkhan tercatat hanya satu kali tampil, saat Timnas Indonesia U-20 melawan Suriah. Padahal, Indra Sjafri memilih skuad andalannya berdasarkan performa mereka dalam ajang tersebut.

Liputan: Ramdani Bur

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News