...

Polda Jateng Bongkar Praktik Prostitusi di Kemukus, Sragen | OKEZONE FLASH

Ramdani Bur, Jurnalis · Rabu 05 Februari 2025 19:44 WIB
A A A
Polda Jateng berhasil membongkar praktik prostitusi berkedok tempat karaoke di kawasan wisata religi Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah.
 
Tempat karaoke itu mempekerjakan perempuan-perempuan cantik yang dijaring lewat media sosial. Mereka diiming-imingi pekerjaan sebagai pelayan rumah makan.
 
Namun setelah bergabung, korban malah dipekerjakan sebagai pemandu karaoke. Mereka juga dipaksa melayani hasrat seksual tamu di sebuah bilik yang telah disediakan.
 
Polda Jateng kemudian menetapkan pemilik tempat karaoke berinisial S sebagai tersangka. Perempuan itu dijerat tindak pidana perdagangan orang dan ditahan di Mapolda Jateng.
 
Liputan: Ramdani Bur
 

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini