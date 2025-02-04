...

Auckland Jadi Pilihan untuk Penikmat Gaya Hidup Santai | OKEZONE FLASH

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Selasa 04 Februari 2025 19:33 WIB
Bagi Anda pencinta gaya hidup work-life balance, Auckland bisa menjadi pilihan. Pasalnya, kota di Selandia Baru ini menerapkan aturan ‘masuk kerja pagi, pulang petang hari’.
 
Perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kafe buka pukul 09.00 pagi dan tutup pukul 03.00 sore. Hanya beberapa restoran dan supermarket yang buka hingga pukul 10.00 malam.
 
Soal gaji, Auckland juga cukup menggiurkan. Sarjana fresh graduate dibayar Rp555 juta per tahun, sedang gaji tenaga IT dibanderol Rp900 juta per tahun.
 
Jika Anda pekerja senior dengan banyak pengalaman kerja dan punya jabatan manajerial bisa menerima gaji Rp1,1 miliar hingga Rp1,3 miliar per tahun.
 
Host: Khafid Mardiyansyah
 

(rns)

