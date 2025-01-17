Hot Issue Okezone malam ini, Jumat (17/1/2025) membahas tentang korban meninggal dan hilang akibat kebakaran hebat di Glodok Plaza bertambah.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan melaporkan sebanyak 14 orang dilaporkan hilang berdasarkan data dari Poskotis di dekat lokasi kejadian kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat pada Jumat (17/1/2025).

Yohan mengatakan bahwa ada kemungkinan enam korban yang ditemukan tewas termasuk dalam korban yang dilaporkan hilang. Namun, saat ini keenam korban tewas telah dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi.

(rns)

