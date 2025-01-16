Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pemerintah bakal mengeluarkan aturan mengenai batas usia dalam bermain atau mengakses media sosial (medsos).

Meutya menyebut bahwa pihaknya saat ini masih mempelajari sebelum mengeluarkan aturan tersebut. Kementerian Komdigi, kata Meutya, juga akan berkoordinasi dengan DPR untuk membuat aturan yang lebih kuat untuk mengatur batasan usia bermedsos.

Liputan: Raka Dwi Novianto

(fru)

