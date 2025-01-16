Kasus pembunuhan bintang sinetron Mak Lampir, Sandy Permana terjadi di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 12 Januari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, Sandy diserang pelaku bernama Nanang Gimbal yang merupakan tetangganya sendiri.

Akibat insiden penusukan itu, Sandy mengalami luka tusukan sepanjang 4 sentimeter di leher kiri, luka tusuk sepanjang 2 sentimeter di pipi kiri dan luka robek di perut sepanjang 9 sentimeter.

Khafid Mardiansyah | Jurnalis Okezone.com

