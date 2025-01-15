JAKARTA - Baim Wong kembali menyambangi Pengadilan Agama dalam persidangan cerainya dengan Paula Verhoeven, pada Rabu (15/1/2025). Sang aktor hadir didampingi kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid.
Baim sendiri tak ingin berkomentar banyak terkait sidang perceraiannya hari ini. Dia berharap Paula bisa mempertanggung jawabkan tuduhan perselingkuhannya di pengadilan.
Produser: Febry Rachadi
Video Editor: Muarif Ramadhan
