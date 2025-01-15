Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berdoa agar pertemuan Megawati dan Presiden Prabowo Subianto bisa terjadi dalam waktu dekat. Bahkan, ia berharap, pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

Menurutnya, pertemuan antara Megawati dan Prabowo punya manfaat dan dampak luas bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan Muzani saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakpus, Rabu (15/1/2025).

Reporter: Achmad Al Fiqri

Produser: Febry Rachadi

(fru)

